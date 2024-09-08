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Детские сады и школы

В ямальской Антипаюте открылся детский сад

 © yanao.ru

Современное здание оборудованно по последнему слову техники с мульт-студией, интерактивной песочницей, сухим бассейном, музыкальным и физкультурным залами, а также кабинетами логопеда, дефектолога и психолога. Новый детский сад имеет естественно-научное педагогическое направление. Ранее маленькие жители Антипаюты Тазовского района посещали детский сад, расположенный в деревянном здании бывшего учебного корпуса школы-интерната. Дошкольное учреждение сможет принять 120 детей от одного года до семи лет.

Новый детский сад — это новые возможности, новые пространства для образовательной деятельности: центр конструирования, игровой центр, центры для организации исследовательской деятельности, экологического воспитания.

 © yanao.ru

 © yanao.ru

 © yanao.ru

 © yanao.ru

 © yanao.ru

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Источник: https://vk.com/wall804186996_2790

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