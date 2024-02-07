Участок окончательной сборки портальных станков серии ULTRATHERM и ULTRAFLAME

Портальные машины серии «ULTRATHERM», «ULTRAFLAME», «ULTRACUT», «ULTRATUBE» для плазменной и газовой резки металла производятся компанией «СПИКОМЭНЕРГО» в г. Барнаул.

Предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» оказывает весь комплекс услуг: проектирование, производство, монтаж, пуско-наладка, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание станков.

Пуско-наладка станка ULTRATHERM MTRP-20120 © www.ультратерм.рф

Мы производим станки под плазменную и газовую резку листового металла, а также труборезы «ULTRATUBE» для фигурной резки труб диаметром до 720мм длиной до 12м.

Труборез ULTRATUBE UTB-530-12 для плазменной резки труб © www.ультратерм.рф

Стандартные размеры рабочего стола: 1500×3000мм, 1500×6000мм, 1500×12000мм, 2000×3000мм, 2000×6000мм, 2000×12000мм. Под заказ изготовление стола с любыми размерами.

Станок термической резки металла ULTRATHERM MTRP-20120 (2000x12000мм) © www.ультратерм.рф

Получить более подробную информацию о станках серии «ULTRATHERM» и «ULTRAFLAME» можно на нашем официальном сайте.

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