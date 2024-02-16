Бронеавтомобили «Тигр» и «Патруль» поступили на вооружение подразделений военной полиции под Самарой

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Бронеавтомобили «Тигр-М» и «Патруль» поступили на вооружение подразделений военной полиции Центрального военного округа, дислоцированных в Самарской области.

Бронеавтомобиль «Тигр-М» предназначен для ведения разведывательных операций, патрулирования и огневой поддержки. Имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й — в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше — поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя». Масса машины составляет 6,5 тонн, запас хода — 1000 км.

Бронеавтомобиль «Патруль» выполнен на базе КамАЗа-43502. Корпус представляет собой бронированную капсулу и обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием, а также выдерживает подрыв взрывных устройств как под колесами, так и под днищем. Мощность двигателя 260 л.с., запас хода 1000 км, экипаж — 9 человек.

Бронеавтомобили позволяют увеличить мобильность подразделений военной полиции ЦВО и повысить эффективность выполнения задач по предназначению.

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