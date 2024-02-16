Парк пассажирского подвижного состава пополнился новыми вагонами на Сахалине

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Сегодня в Южно-Сахалинске состоялась презентация новых пассажирских вагонов дальнего следования — трех плацкартных и одного купейного.

Современный подвижной состав оборудован душевыми кабинами, системой вентилирования и кондиционирования, экологичными туалетными комплексами, персональными розетками и разъемами USB, системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также информационными табло.

Для маломобильных пассажиров предусмотрено специальное подъемное устройство для посадки и высадки, отдельные купе и санузел.

Обновленный состав начнет курсировать по маршруту дальнего следования Южно-Сахалинск — Ноглики уже с конца февраля.

Также во втором квартале 2024 года планируется поставка еще 8 новых вагонов для поездов пригородного сообщения. Они будут использоваться на межобластных маршрутах Южно-Сахалинск — Поронайск и Южно-Сахалинск — Томари.

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