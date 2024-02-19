В Уфе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина

© glavarb.ru

17 февраля в Уфе состоялась церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком и универсальным залом. Спортивный объект, который построили в рамках программы «Газпром — детям», носит имя выдающегося общественно-политического деятеля республики Ульфата Мустафина.

Торжественное мероприятие приурочили ко дню образования «Газпрома».

Сооружение площадью 9,5 тысячи кв. м начали возводить в 2022 году в рамках благотворительной программы «Газпром — детям». Её реализуют с 2007 года в 74 российских регионах. За это время в стране построили более 2 тысяч социальных объектов, в том числе 22 — в Башкортостане. Среди них — 19 многофункциональных спортивных площадок, школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и крытый каток для шорт-трека в Уфе.

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина расположен на улице Менделеева. В трёхэтажном здании разместили большой и малый бассейны, ледовую арену, зал для борьбы, универсальный спортивный и тренажёрный залы. В нём создали комфортные условия и для маломобильных жителей. Пропускная способность учреждения — 208 человек в смену.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

Справка:

Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района Башкортостана. Окончил Уфимский авиационный институт по специальности «Организация и нормирование труда». Кандидат технических наук.

Трудовой путь начал в одном из уфимских ЖЭУ, работал в администрации Кировского района Уфы, в филиале «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис», был начальником финансово-хозяйственного управления Администрации Президента Республики Башкортостан, заместителем генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

С 29 октября 2018 года занимал должность главы администрации городского округа город Уфа.

Скончался 29 октября 2020 года после тяжёлой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

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