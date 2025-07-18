ОДК открыла на уфимском предприятии УМПО уникальный центр алюминиевого литья

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На уфимском предприятии ОДК‑УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) Госкорпорации Ростех ) открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья. Новый центр будет выпускать отливки из алюминиевых сплавов для серийных и перспективных авиационных и индустриальных двигателей. Его мощности позволят производить до 375 тонн литья в год и полностью обеспечат потребности всех предприятий ОДК. Об этом сообщает AVIA.RU .

Проект приурочен к 100‑летию ОДК‑УМПО и стал одним из крупнейших производственных запусков предприятия за последние годы. Центр замыкает важнейшую технологическую цепочку внутри корпорации и снижает зависимость от внешних поставок.

Ключевая компетенция центра — уникальная для предприятий ОДК технология литья под низким давлением. Она позволяет получать высококачественные, тонкостенные (до 3,5 мм) и легкие отливки сложной формы. Это сокращает вес деталей и повышает их эксплуатационные характеристики. Технология также способствует автоматизации производства, повышает качество изделий и безопасность труда в «горячих» цехах.

«ОДК-УМПО задействовано в крупнейших проектах российского двигателестроения. Открытие этого центра — важный шаг вперед. Здесь будут производить высококачественные отливки для самых современных силовых установок для лайнеров МС‑21 и Superjet , вертолетов „Ансат “, а также для индустриальных двигателей. Инвестиции в проект превысили 9 миллиардов рублей. Мощности центра позволят производить до 375 тонн литья в год».

Продукция центра будет применяться в новейших авиационных двигателях ПД‑14 для МС‑21-310, ПД‑8 для Superjet, двигателях большой тяги ПД‑35, вертолетных ВК‑2500 , ВК‑650В , ВК‑1600В и индустриальных АЛ‑31СТ и АЛ‑41СТ‑25. В новом производстве размещены все этапы литейного процесса — от изготовления форм до контроля качества готовых изделий.

«Открытие нового центра позволит нам замкнуть внутри ОДК важнейшую технологическую цепочку: получать точные, тонкостенные отливки из алюминиевых сплавов для серийных и перспективных двигателей ПД‑8, ПД‑14, ВК‑2500 и других силовых установок. Ранее подобных компетенций у корпорации не было. Это означает снижение зависимости от внешних поставок, больше гибкости в производстве и уверенность в реализации ключевых программ. Безусловно, Центр технологической компетенции алюминиевого литья станет одним из важных элементов в укреплении производственного и технологического потенциала Объединенной двигателестроительной корпорации и Госкорпорации Ростех в целом. Его запуск создает новые возможности для системного наращивания критически значимых отраслевых компетенций», — подчеркнул генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

Проект реализован за четыре года. В 2022 году была разработана проектно‑сметная документация, затем начались строительно‑монтажные работы. В 2024 году специалисты приступили к монтажу оборудования. Центр уже сегодня готов к работе на полную мощность.

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