ОДК открыла на уфимском предприятии УМПО уникальный центр алюминиевого литья
На уфимском предприятии ОДК‑УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) Госкорпорации Ростех) открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья. Новый центр будет выпускать отливки из алюминиевых сплавов для серийных и перспективных авиационных и индустриальных двигателей. Его мощности позволят производить до 375 тонн литья в год и полностью обеспечат потребности всех предприятий ОДК. Об этом сообщает AVIA.RU.
Проект приурочен к 100‑летию ОДК‑УМПО и стал одним из крупнейших производственных запусков предприятия за последние годы. Центр замыкает важнейшую технологическую цепочку внутри корпорации и снижает зависимость от внешних поставок.
Ключевая компетенция центра — уникальная для предприятий ОДК технология литья под низким давлением. Она позволяет получать высококачественные, тонкостенные (до 3,5 мм) и легкие отливки сложной формы. Это сокращает вес деталей и повышает их эксплуатационные характеристики. Технология также способствует автоматизации производства, повышает качество изделий и безопасность труда в «горячих» цехах.
«ОДК-УМПО задействовано в крупнейших проектах российского двигателестроения. Открытие этого центра — важный шаг вперед. Здесь будут производить высококачественные отливки для самых современных силовых установок для лайнеров МС‑21 и Superjet, вертолетов „Ансат“, а также для индустриальных двигателей. Инвестиции в проект превысили 9 миллиардов рублей. Мощности центра позволят производить до 375 тонн литья в год».
Продукция центра будет применяться в новейших авиационных двигателях ПД‑14 для МС‑21-310, ПД‑8 для Superjet, двигателях большой тяги ПД‑35, вертолетных ВК‑2500, ВК‑650В, ВК‑1600В и индустриальных АЛ‑31СТ и АЛ‑41СТ‑25. В новом производстве размещены все этапы литейного процесса — от изготовления форм до контроля качества готовых изделий.
«Открытие нового центра позволит нам замкнуть внутри ОДК важнейшую технологическую цепочку: получать точные, тонкостенные отливки из алюминиевых сплавов для серийных и перспективных двигателей ПД‑8, ПД‑14, ВК‑2500 и других силовых установок. Ранее подобных компетенций у корпорации не было. Это означает снижение зависимости от внешних поставок, больше гибкости в производстве и уверенность в реализации ключевых программ. Безусловно, Центр технологической компетенции алюминиевого литья станет одним из важных элементов в укреплении производственного и технологического потенциала Объединенной двигателестроительной корпорации и Госкорпорации Ростех в целом. Его запуск создает новые возможности для системного наращивания критически значимых отраслевых компетенций», — подчеркнул генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.
Проект реализован за четыре года. В 2022 году была разработана проектно‑сметная документация, затем начались строительно‑монтажные работы. В 2024 году специалисты приступили к монтажу оборудования. Центр уже сегодня готов к работе на полную мощность.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
На ОДК-УМПО приняли первых мультиспециалистов из Производственно-учебного центра Ростеха
В Производственно-учебном центре Ростеха на базе уфимского ОДК-УМ...и. Все выпускники уже приступили к работе в цехах предприятия.
-
ОДК завершает испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию ...екса в современном и эффективном газоперекачивающем оборудовании.
-
ОДК-Кузнецов и Самарский политех запустили новый «Инженерный старт»
Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестр...льная программа и гарантированное трудоустройство в ОДК-Кузнецов.
Поделись позитивом в своих соцсетях