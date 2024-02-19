«Технопласт». Как производят отечественную фурнитуру для гражданской и спецодежды?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Иваново — это не только город невест и швейных фабрик. Фурнитура является необходимым атрибутом любой одежды. Ивановская фабрика швейной фурнитуры «Технопласт» производит продукцию для производителей одежды для Российского рынка и некоторых стран ближнего зарубежья. Сейчас у компании 2,5тысячи м2 производственных площадей, в которых находятся цех литья пластмассовых изделий, цех упаковки и склад готовой продукции. А в планах — дальнейшее расширение фабрики.

Полный цикл производства и продукция из отечественного сырья — все это позволяет конкурировать по цене даже с китайскими товарами, а использование переработанной пластмассы для производства изделий снижает нагрузку на экологию.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Компания работает более десяти лет, производит пуговицы, пряжки, наконечники, фиксаторы, фастексы, комплектующие к упаковке и многое другое.

Среди клиентов у Технопласта не только гражданские, но и военные заказчики, что позволяет расширять линейку готовой продукции — а введенные санкции в отношении России не только не сказались отрицательно на работе предприятия, а скорее наоборот: позволили ему увеличивать свои мощности ударными темпами.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

На предприятии порядка 35 единиц оборудования: 4 термопластавтомата, холодильную и дробильную установку приобрели уже с учетом расширения производственных мощностей. Часть затрат на закупку оборудования в 2022 году предприятию возместили субсидией из городского бюджета в рамках реализации программы поддержки малого бизнеса. Подробнее с компанией «Технопласт» и ее продукцией можно ознакомиться по ссылке https://button.su

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена

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