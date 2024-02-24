Компания «Спутникс» изготовила более 100 малых спутников

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Компания «СПУТНИКС» входит в Sitronics Group и является одним из ведущих в России производителей малых спутников. В ходе серийного производства в 2023 году было построено более 100 спутников гражданского назначения формата CubeSat, которые отправятся на орбиту в этом году.

Среди готовящейся к запуску партии — 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли — «Зоркий-2М».

Предстоящий запуск — один из этапов решения задачи обеспечения необходимыми данными российских потребителей разных отраслей, рассказал член совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

«Новые спутники на орбите расширят возможности уже созданных Sitronics Group сервисов. Например, автоматической идентификационной системы для мониторинга судоходства, экомониторинга, контроля использования земель сельхозназначения».

Компания «СПУТНИКС» разрабатывает и создает гражданские спутники в интересах российских и иностранных заказчиков, а также для решения стратегических задач самой Sitronics Group, в том числе в области мониторинга морских судов (АИС), трекинга воздушных судов (ADS-B), спутникового интернета вещей (IoT).

Также «СПУТНИКС» создаёт космические аппараты для решения научных и образовательных задач, только в 2023 году было произведено и запущено более 10 образовательных спутников. Компания является активным участником сферы дополнительного космического образования, в рамках которой помогает командам студентов и школьников осваивать различные дисциплины — от спутникостроения до передачи и обработки спутниковых данных, а также запускать в космос реальные научно-образовательные аппараты. Конструктор для обучения «ОрбиКрафт 3D» поставлен в более чем 50 образовательных учреждений в 20 городах России. В 2023 году представлен новый учебный конструктор межпланетного космического аппарата OrbiX для обучения программированию, радиотехнике, спутникостроению в школах, вузах и других образовательных центрах.

© sputnix.ru

Снимок с КА «Зоркий-2М». Поля Ставропольского края.

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