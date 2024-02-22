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Армия и Флот

Ростех отправил в войска партию модернизированных БМП-1 АМ

 © rostec.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, поставил армии очередную партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин». Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Благодаря модернизации БМП улучшила свои боевые возможности, стала подвижнее как на земле, так и в воде.

Техника прошла все необходимые виды испытаний, в том числе каждая машина отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета.

https://t.me/hpweapons/343

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Источник: https://rostec.ru

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БМП-1 АМ "Басурманин", Рубцовский машиностроительный завод
  • Badassgoliath Badassgoliath
    22.02.2412:11:27

    У БМП-1 изначально была 73 мм пушка вроде бы. Её малая эффективность выяснилась ещё в советское время в Афганистане. На БМП-2 ставили уже башню с 30мм автопушкой. Хоть калибр и меньше вроде бы, но огневая мощь куда выше, из-за высокой скорострельности и настильности. Теперь и на первую бмпшку установили другой боевой модуль, судя по фото, что, конечно, является плюсом.

    #1277918
  • Нет аватара BRO
    22.02.2415:33:38

    Защита от дронов еще нужны, сетки и экраны.

    #1277926
    • leha max leha max
      22.02.2416:00:00

      Депутатов на фронтовую экскурсию нужно возить регулярно, на передовую, вот тогда армия пойдет в развитие или депутатов не останется.

      #1277928
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