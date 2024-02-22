Ростех отправил в войска партию модернизированных БМП-1 АМ

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Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, поставил армии очередную партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин». Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Благодаря модернизации БМП улучшила свои боевые возможности, стала подвижнее как на земле, так и в воде.

Техника прошла все необходимые виды испытаний, в том числе каждая машина отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета.

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