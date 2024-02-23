Дата-центр запущен в эксплуатацию в Новосибирске

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Завершено строительство ЦОДа ГК Key Point в промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

30 января в техническую эксплуатацию введена первая очередь дата-центра ГК Key Point. Строительство объекта началось в апреле 2023 года и было завершено в рекордно сжатые сроки.

Первая очередь ЦОД ёмкостью 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки уже в феврале этого года примет первых клиентов, среди которых ВымпелКом и CORTEL, зарезервировавшие значительный объём ИТ-стоек дата-центра для своих клиентов и развития собственных облачных сервисов. Также клиентами ЦОДа станут крупные федеральные и региональные операторы связи и другие компании.

2 февраля объект успешно прошёл сертификацию, специалисты высоко оценили инженерные решения, примененные в ЦОДе. По результатам испытаний дата-центру будет присвоен уровень Tier III Constructed Facility.

© holodcatalog.ru

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