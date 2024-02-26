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25 февраля 2024 года в поселке Раздольное состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.

Строительство модульного спортивного сооружения осуществлялось в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт). Новый спортивный объект расположен на территории центрального стадиона в поселке Раздольное.

Благодаря проекту на месте неблагоустроенной территории появилось современное модульное спортивное сооружение — одноэтажное здание, общей площадью 11,49 тысяч квадратных метров, которое состоит из административно-бытового сооружения, включая раздевалки, вестибюль, гардеробная, мед. кабинет, инвентарной комнаты, пост охраны, сан.узлы и большого универсального спортивного зала 42,5×24.

Новый ФОК станет базой для спортивной жизни района, где можно будет заниматься баскетболом, мини-футболом, волейболом и общефизической подготовкой. Так же на территории ФОКа будут проходить районные соревнования и все большее количество детей и молодежи будут активно заниматься физической культурой, становясь активными участниками регионального проекта «Спорт-норма жизни», национального проекта «Демография».

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