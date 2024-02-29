Строительство регазификационного комплекса на Камчатке подходит к этапу практической реализации

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Проект строительства комплекса регазификации в Камчатском крае подходит к стадии практической стадии реализации.

B настоящее время подготовлена проектно-сметная документация. Комплекс будет размещаться в бухте Раковая, в непосредственной близости от ТЭЦ, и будет представлять собой плавучую регазификационную установку, а также масштабную береговую инфраструктуру.

«На береговую инфраструктуру, причалы и все необходимые линейные объекты выделяются серьезные средства из федерального бюджета, в общем объеме 12 миллиардов рублей. Также серьезную помощь оказывает компания НОВАТЭК, которая разработала за свои средства проектно-сметную документацию и сейчас занимается строительством плавучей инфраструктуры, судов-челноков и самой регазификационной установки».

Напомним, в соответствии с утвержденной правительством РФ в августе 2023 года дорожной картой газификации Камчатского края, СПГ будет доставляться с проекта «Сахалин-2», ввод объектов береговой инфраструктуры в эксплуатацию запланирован в 2025 году.

Активную роль в реализации проекта по газификации Камчатского края играет компания «Новатэк». В сентябре 2022 года председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон оценил стоимость строительства регазификационного терминала и двух танкеров-челноков для газификации Камчатского края в 29 млрд рублей.

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