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Энергетика и ТЭК

Строительство регазификационного комплекса на Камчатке подходит к этапу практической реализации

КамчаткаКамчатка © sudostroenie.info

Проект строительства комплекса регазификации в Камчатском крае подходит к стадии практической стадии реализации.

B настоящее время подготовлена проектно-сметная документация. Комплекс будет размещаться в бухте Раковая, в непосредственной близости от ТЭЦ, и будет представлять собой плавучую регазификационную установку, а также масштабную береговую инфраструктуру.

«На береговую инфраструктуру, причалы и все необходимые линейные объекты выделяются серьезные средства из федерального бюджета, в общем объеме 12 миллиардов рублей. Также серьезную помощь оказывает компания НОВАТЭК, которая разработала за свои средства проектно-сметную документацию и сейчас занимается строительством плавучей инфраструктуры, судов-челноков и самой регазификационной установки».

Напомним, в соответствии с утвержденной правительством РФ в августе 2023 года дорожной картой газификации Камчатского края, СПГ будет доставляться с проекта «Сахалин-2», ввод объектов береговой инфраструктуры в эксплуатацию запланирован в 2025 году.

Активную роль в реализации проекта по газификации Камчатского края играет компания «Новатэк». В сентябре 2022 года председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон оценил стоимость строительства регазификационного терминала и двух танкеров-челноков для газификации Камчатского края в 29 млрд рублей.

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Камчаткa, регазификационный комплекс, Новатэк
  • Clausson Clausson
    29.02.2417:18:12

    Большое дело начали!

    Кстати, проект предусматривает не только снабжение городских ТЭЦ. Предусматриваются поставки газа удаленным от берега потребителям автомобильным транспортом и создание сети крио-АЗС для использования СПГ в качестве газомоторного топлива.

    Первые поставки СПГ на полуостров обещали уже в 2024 г.

    Камчатка с большим трудом справляется с обеспечением полуострова мазутом. Поставки СПГ это стимул для развития всего края.

    #1278359
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.02.2417:21:52

      Мазут там большая проблема — и с транспортом и с экологией.

      #1278360
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