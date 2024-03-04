В Воронеже открылся Дворец спорта им. Меркулова

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2 марта 2024 года, в день рождения выдающегося советского борца Василия Прокофьевича Меркулова — открылся Дворец спорта его имени! Новое спортивное сооружение, ставшее символом развития спорта в Воронежской области, распахнуло свои двери.

Дворец спорта возведен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На строительство и оснащение комплекса было выделено более 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Новое спортивное сооружение располагает самым современным оборудованием и соответствует всем требованиям международных стандартов. В его стенах будут проводиться тренировочные и соревновательные мероприятия по различным видам единоборств, таким как: борьба, бокс, дзюдо, каратэ и т. д.

Также Дворец спорта станет домашней ареной для проведения матчей по волейболу, гандболу, баскетболу и другим командным игровым видам спорта.

Особо знаменательно, что Дворцу спорта присвоено имя Василия Меркулова, выдающегося советского борца. В день открытия комплекса спортсмен отметил свой 82-й день рождения, и присутствующие на церемонии поздравили его с юбилеем. Василий Прокофьевич Меркулов — заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка мира по вольной борьбе. Он внес неоценимый вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране и за рубежом. Присвоение Дворцу спорта его имени является данью уважения легендарному спортсмену и воплощением преемственности поколений в спортивной сфере.

Открытие Дворца спорта имени Василия Меркулова — это значимое событие для всего Воронежа и области. Новый комплекс станет не только центром спортивных мероприятий, но и местом массового досуга жителей. Он позволит создать условия для занятий спортом и повышения спортивного мастерства, а также для развития здорового образа жизни среди населения.

© infovrn.ru

© infovrn.ru

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