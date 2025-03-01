В Воронеже началось корпусирование микросхем для гражданской промышленности

Для медицины, автопромышленности и сферы ЖКХ: в воронежском Научно-исследовательском институте электронной техники запустили производство первой серийной партии микросхем. Итоговую продукцию можно применять в различных областях; например, их используют для создания бытовых счетчиков, медицинского оборудования и блоков управления для машин. Также эти микроконтроллеры применяют при сборке датчиков пожаротушения и камер видеонаблюдения. Проектная мощность предприятия — 10 миллионов изделий в год.

Павел Куцько, генеральный директор Научно-исследовательского института электронной техники:

— То производство, которое мы сегодня открыли, позволяет производить массовый гражданский продукт, добиваться требуемых технических и самое главное — ценовых характеристик. Мы не собираемся останавливаться на этом, дальнейшее развитие технологическое тоже запланировано на предприятии.

Льготный заем для нового производства предоставил Фонд развития промышленности. Замкнутый цикл позволяет делать всё в одном месте, то есть из обычной пластины на выходе получают готовый продукт. На создание одного микроконтроллера уходят лишь сутки. Здесь более 30 единиц новейшего оборудования, которое позволяет выпускать новые микросхемы. Кстати, работают здесь в основном молодые специалисты.

Артём Верховцев, заместитель председателя правительства Воронежской области:

— Ежегодно вузы наши готовят более 450 специалистов в этой сфере, здесь есть хорошая программа адаптации. Допустим, на этом новом производственном участке работают ребята, которые еще полтора года назад были взяты на работу, а сегодня это полноценные специалисты. Я думаю, что потенциал по количеству рабочих мест и по выпуску готовой продукции — очень большой.

— Тот участок, который открылся — достаточно важное звено в технологической цепочке создания микроэлектроники: это корпусирование. Для НИИЭТ плюс в том, что теперь свой продукт он будет корпусировать сам и сможет свободно предложить другим потребителям. Совершенно уверенно говорю вам, что Воронежская область — один из самых высокотехнологичных регионов России, это промышленный регион, а не только сельскохозяйственный.

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