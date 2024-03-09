Приморский край получил три новых электропоезда серии ЭП3Д

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Во Владивостоке представили три новых электропоезда серии ЭП3Д, которые начнут курсировать на пригородных направлениях в Приморье. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, один из них отправился с первыми пассажирами по маршруту Владивосток — Находка.

По словам руководителя Дальневосточной магистрали, развитие пассажирских перевозок и обновление подвижного состава — одни из приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД». Теперь, включая три новых поезда, на железной дороге в Приморском крае будет эксплуатироваться 10 современных ЭП3Д.

«Благодаря проводимой работе с каждым годом растёт и количество пассажиров. Ежедневно в пригородных направлениях в Приморье мы перевозим до 15 тыс. человек, а всего в 2023 году было отправлено почти 5,5 млн граждан, что на 11% больше, чем в 2022 году», — заявил руководитель ДВЖД Евгений Вейде.

В 2024 году на Дальневосточную железную дорогу планируется поставка ещё пяти новых электропоездов, в том числе одного для Приморского края.

ЭП3Д предназначены для перевозки пассажиров в пригородном сообщении со скоростью до 120 км/ч. Новый подвижной состав обеспечивает комфорт, безопасность путешествия и доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны оборудованы системами информации, видеонаблюдения, микроклимата и обеззараживания воздуха, а также отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией.

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