В Мытищах Московской области открылся новый ФОК с бассейнами

© mst.mosreg.ru

В городском округе Мытищи состоялась торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительный комплекса с бассейнами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

ФОК представляет собой четырехэтажный комплекс площадью 5 тыс. м². Проектом предусмотрены два плавательных бассейна (взрослый и детский), спа-зона с сауной, джакузи и хаммамом, тренажерный зал с зоной для единоборств, залы групповых программ, в том числе студии пилатеса и сайклинга.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в 2018 году за счет внебюджетных источников финансирования на основании соглашения, заключенного между Правительством Московской области и ООО «Талсин».

Напомним, что на сегодняшний день в Подмосковье располагаются 13,6 тыс. спортивных сооружений, что почти на полторы тысячи больше, чем год назад. С 2013 года количество спортивных объектов в Московской области увеличилось более чем на 70%.

© mst.mosreg.ru

© mst.mosreg.ru

© mst.mosreg.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.