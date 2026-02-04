На предприятии АО «Метровагонмаш» (входит в состав ТМХ), расположенном в г. о. Мытищи, в 2025 году было введено в эксплуатацию несколько ключевых производственных объектов. Также компания обновила станочный парк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания ввела в эксплуатацию универсальный стенд для сварки кузова вагона метро. Кроме того, на предприятии был установлен современный трансбордер, предназначенный для перемещения между производственными цехами собранных вагонов и кузовных частей.

Также компания закупила новые станки для механосборочного цеха № 416. В механосборочном цехе было введено в эксплуатацию 14 единиц современного оборудования с ЧПУ: 7 станков фрезерной группы, 6 станков токарной группы и 1 внутришлифовальный станок. Новое оборудование позволит заводу нарастить мощности механообрабатывающего производства.

Модернизация на «Метровагонмаше» реализуется в рамках обеспечения технологического суверенитета России в области разработки и производства вагонов метро. Проект предусматривает в том числе локализацию выпуска всех ключевых компонентов.