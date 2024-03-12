В Еравнинском районе Бурятии открыли новый ФСК

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10 марта в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района торжественно открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.

Спортивный комплекс предусмотрен для проведения физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, а также для проведения соревнований различного уровня. В универсальном зале спортивного комплекса планируется проведение занятий по самбо, борьбе, боксу, баскетболу, волейболу, теннису, бадминтону, а также танцы, игры в шахматы и шашки.

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