Запущен Ермаковский ГОК в Бурятии
Новый ГОК располагается на стратегическом Ермаковском флюорит-бериллиевом месторождении, его мощность составит до 30 тысяч тонн руды в год.Инвестиции в проект составили 12 миллиардов рублей.
Получаемый бериллий востребован в высокотехнологичных отраслях промышленности — авиации, космической технике, атомных реакторах, системах навигации и рентгеновском оборудовании.
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