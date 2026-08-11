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termometrix Добыча и разведка полезных ископаемых

Запущен Ермаковский ГОК в Бурятии

Новый ГОК располагается на стратегическом Ермаковском флюорит-бериллиевом месторождении, его мощность составит до 30 тысяч тонн руды в год.Инвестиции в проект составили 12 миллиардов рублей.

Получаемый бериллий востребован в высокотехнологичных отраслях промышленности — авиации, космической технике, атомных реакторах, системах навигации и рентгеновском оборудовании.

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Источник: ulanude.bezformata.com

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