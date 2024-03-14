На Южноуральском заводе радиокерамики запускают участок по сборке стеклянных изоляторов

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Продукция будет предназначена для двух предприятий холдинга «Форэнерго». Площадь нового участка — 6,2 тыс. кв.м. На площадке ЮЗРК будет проходить общая сборка стеклоизоляторов для предприятий «ЮМЭК» и Завода стеклянных изоляторов, также входящих в группу «Форэнерго». Ввод в эксплуатацию запланирован уже на май 2024 года.

Сборочный участок при полной загрузке позволит производить до 9 млн стеклоизоляторов в год. В настоящий момент он снабжен всем необходимым оборудованием, осталось произвести только монтаж двух пропарочных камер. Первый вице-президент ПО «Форэнерго» Виталий Кобзев сообщил, что на новом производстве смогут трудиться около 250 работников.

Южноуральский «Завод стеклянных изоляторов» также находится в фазе строительства. Он станет аналогом предприятия «ЮМЭК» и позволит холдингу вдвое увеличить производство и выпуск стеклоизоляторов. В августе компания заявляла, что завод будет готов к концу 2024 года. В планах у холдинга также разработка технопарка на базе ЮЗРК, в который, в том числе, войдет ЗСИ. На этой площадке запустят литейное, керамическое, композитное производство, а также откроют новый цех для выпуска варисторов. «Форэнерго» инвестирует в создание технопарка не менее 2,5 млрд руб.

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