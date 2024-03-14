В 33 регионах завершились поставки новых автобусов за счёт специальных казначейских кредитов

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Поставки новых автобусов за счёт специальных казначейских кредитов (СКК) входят в завершающую стадию. В регионы пришло уже порядка 5 тыс. машин, в 33 регионах поставки полностью завершены, сообщили в Правительстве.

Обновление автобусных парков в регионах призвано улучшить качество транспортного обслуживания населения: повысить безопасность на дорогах и комфорт пассажирских перевозок. Всего за счёт СКК регионы получат порядка 6 тыс. автобусов. Они выйдут на маршруты в 73 субъектах.

Например, Чувашская Республика получила 27 автобусов «ПАЗ Вектор Next» малого и среднего класса и 20 автобусов «НефАЗ» большого класса. Автобусы будут переданы ГУП «Чувашское транспортное управление» министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Новые автобусы задействуют на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

В Кабардино-Балкарскую Республику пришли 20 автобусов марки «ПАЗ Citymax», каждый из которых может вмещать до 77 человек, а также 24 автобуса марки «ПАЗ Вектор Next», которые способны перевозить до 65 человек каждый.

Новые автобусы марки «ЛиАЗ» большого класса будут обслуживать маршруты № 6, 44м, 1а в Великом Новгороде, которые соединяют активно развивающиеся населённые пункты Новгородской агломерации. Выход дополнительных автобусов связан и с ожидаемым увеличением пассажиропотока после завершения строительства объектов особой экономической зоны «Новгородская» в деревне Плетниха Ермолинского сельского поселения.

Смоленская область получила 82 автобуса, которые будут переданы областному государственному унитарному предприятию внутриобластных междугородных автобусных перевозок.

В Ленинградской области 70 автобусов большого класса вышли на маршруты Подпорожского района, а также Гатчинского, Приозерского и Тосненского направлений. Это позволит обеспечить более комфортные пассажирские перевозки на этих загруженных маршрутах.

Куратор реализации проекта по специальным казначейским кредитам Минстрой России, оператор — ППК «Фонд развития территорий».

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