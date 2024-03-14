В Каче открыли новый детский сад на 327 детей

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В поселке Кача на улице Покрышкина распахнул двери новый корпус детского сада № 103. Его строительство велось с 2021 года. Двухэтажное здание рассчитано на 14 ясельных и дошкольных групп, вместимостью более 300 детей. В учреждении работают два музыкальных и один физкультурный зал, компьютерный класс, изостудия, кабинет авиамоделирования, кабинеты психолога и учителя-логопеда.

Яркие, красочные детские площадки, дорожные знаки, сцена для выступлений — таким нарядным и праздничным встречает новый детский сад в поселке Кача своих воспитанников. Оформленный в стиле фюзеляжа самолета сегодня он отправляется в долгий и дальний путь.

Поселок Кача — колыбель российской авиации, место первой в России авиационной школы военных летчиков. Новый корпус детского сада № 103 появился на улице Покрышкина в соответствующем тематическом архитектурном оформлении. Входную группу украшает кабина самолета с пилотом и штурманом. Курс — на воспитание достойных граждан нашей Отчизны.

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