В станице Вешенской Ростовской области открылся новый детский сад «Родничок»

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В Шолоховском районе Ростовской области начал работу новый детский сад «Родничок» на 120 мест, включая 40 мест для детей ясельного возраста. Современное дошкольное учреждение построено в новом микрорайоне станицы, где активно ведется жилищное строительство для молодых и многодетных семей.

Детский сад оснащен просторными групповыми комнатами, музыкальным и спортивным залами, сенсорной комнатой, кабинетами логопеда и психолога. На прилегающей территории оборудованы прогулочные павильоны и спортивная площадка, сообщает пресс-служба Правительства и Губернатора Ростовской области.

© www.donland.ru

На строительство и оснащение детского сада было направлено более 222 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Новое дошкольное учреждение смогут посещать не только дети из Вешенской, но и малыши из близлежащих хуторов и станиц.

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