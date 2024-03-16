Самарские ученые создали топливозаправщик для спутников с ионными двигателями

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Ученые лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королёва разработали и испытали топливозаправщик для отечественных космических спутников с ионными двигателями. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

Самарская разработка позволит упростить и удешевить процесс заправки шар-баллонов — топливных баков космических аппаратов. Также новый прибор обеспечит более высокий уровень чистоты закачиваемого ксенона и сможет в процессе заправки точно определять, сколько топлива уже закачано.

— Сейчас в отечественной космической отрасли в основном применяются заправочные агрегаты, которые требуют снятия шар-баллонов с космического аппарата перед заправкой. Баллоны демонтируются с уже собранных и прошедших испытания спутников, транспортируются в стороннюю организацию, отвечающую за заправку ксеноном, а затем возвращаются на предприятие и вновь устанавливаются на космический аппарат. Наша установка позволяет заправлять шар-баллон, не снимая его со спутника. Это упрощает и ускоряет в десятки раз процесс заправки. Тем самым будут снижены затраты материальных средств и времени, а также общие сроки сдачи космического аппарата заказчику, — рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра газодинамических исследований Самарского университета Дмитрий Угланов.

Как отмечает руководитель проекта, созданная установка может заправлять ксеноном не только различные российские спутники, но и любые космические аппараты, использующие в качестве рабочего тела ксенон или другие инертные газы. Это делает ее универсальной.

— Установка успешно прошла заводские испытания, в ходе которых отрабатывались самые разные режимы и ситуации, как штатные, так и нештатные. Испытания показали соответствие установки всем требуемым рабочим параметрам. Сейчас она передается в РКЦ «Прогресс» для проведения автономных испытаний. Ожидается, что штатные заправки космических аппаратов с помощью нашей установки могут начаться с августа-сентября этого года, — подчеркнул Дмитрий Угланов.

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