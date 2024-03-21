Стартовали железнодорожные грузоперевозки между Ростовской областью и Крымом через новые регионы

© metalinfo.ru

15 марта 2024 г. ФГУП «Железные дороги Новороссии» начало осуществлять грузовые перевозки между Ростовской областью и Крымом через новые регионы.

«Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки стартовали в сентябре 2023 г. За это время был проложен участок протяженностью 63 км и реконструированы 140 км путей. Обустройство еще двух участков будет завершено до конца 2024 г.», — сообщили в ФГУП «ЖДН».

ФГУП «ЖДН» было создано в конце мая 2023 г. В его состав вошли ГП «Донецкая железная дорога», ГП «Луганская железная дорога», ГП «Запорожская железная дорога» и ГП «Мелитопольская железная дорога». Основными функциями ЖДН стали: организация единой системы управления перевозками и осуществления закупок, внедрение единой информационной базы данных, содействие синхронизации законодательства в области ж/д транспорта и др.

© dnr-pravda.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.