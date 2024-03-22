На СЗ «Лотос» начались приемочные испытания земснаряда «Лотос-3» проекта 93.159
Корабелы судостроительного завода «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приступили к испытаниям земснаряда «Лотос-3» проекта 93.159. В приемочных испытаниях учувствуют представители Котласского филиала ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна».
Новое дноуглубительное судно — самоходный земснаряд технической производительностью 900 куб. м/час планируется к работе уже в нынешнем году на водных путях Двинско-Печорского бассейна.
Строительство земснарядов на производственной площадке «Лотос» осуществляется в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. Проектантом земснарядов выступает ГЦКБ «Речфлота».
Земснаряд с роторным рыхлителем (450 мм) монопонтонного типа оснащен погружным грунтовым насосом с одинарной стенкой износостойкого исполнения и движительно-рулевым устройством. Насос приводится в действие дизельным двигателем через «качающуюся» передачу, метод запатентован разработчиками. При свободном плавании суда смогут достигать скорости до 12 км/час. Само перемещение будет осуществляться посредством свайного устройства и двух папильонажных лебедок.
|Основные характеристики земснаряда проекта 93.159:
|Длина габаритная с поднятой рамой
|58,00 м
|Ширина габаритная
|12,40 м
|Высота борта
|2,97 м
|Осадка средняя с полным запасом топлива
|1,36 м
|Глубина выработки грунта максимальная
|10 м
|Глубина выработки грунта минимальная
|2,00 м
|Максимальная длительность мощность дизельного двигателя привода погружного насоса при 1800 об/мин
|550 кВт
|Мощность рыхлительного ротора 17 об/мин
|110 кВт
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