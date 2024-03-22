На СЗ «Лотос» начались приемочные испытания земснаряда «Лотос-3» проекта 93.159

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Корабелы судостроительного завода «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приступили к испытаниям земснаряда «Лотос-3» проекта 93.159. В приемочных испытаниях учувствуют представители Котласского филиала ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна».

Новое дноуглубительное судно — самоходный земснаряд технической производительностью 900 куб. м/час планируется к работе уже в нынешнем году на водных путях Двинско-Печорского бассейна.

Строительство земснарядов на производственной площадке «Лотос» осуществляется в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. Проектантом земснарядов выступает ГЦКБ «Речфлота».

Земснаряд с роторным рыхлителем (450 мм) монопонтонного типа оснащен погружным грунтовым насосом с одинарной стенкой износостойкого исполнения и движительно-рулевым устройством. Насос приводится в действие дизельным двигателем через «качающуюся» передачу, метод запатентован разработчиками. При свободном плавании суда смогут достигать скорости до 12 км/час. Само перемещение будет осуществляться посредством свайного устройства и двух папильонажных лебедок.

Основные характеристики земснаряда проекта 93.159: Длина габаритная с поднятой рамой 58,00 м Ширина габаритная 12,40 м Высота борта 2,97 м Осадка средняя с полным запасом топлива 1,36 м Глубина выработки грунта максимальная 10 м Глубина выработки грунта минимальная 2,00 м Максимальная длительность мощность дизельного двигателя привода погружного насоса при 1800 об/мин 550 кВт Мощность рыхлительного ротора 17 об/мин 110 кВт

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