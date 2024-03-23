В Краснодаре открыли Дворец самбо
В Краснодаре 22 марта открылся Дворец самбо на улице Конгрессной.
Трехэтажный спорткомплекс для тренировок и соревнований построили в «Городе спорта».
Дворец самбо оснащен спортивной ареной на четыре ковра, разминочным и тренажерным залами, а также трибуной на 3 тысячи зрителей. В мае здесь пройдет первый крупный турнир — финальные соревнования летней Спартакиады учащихся России.
Следующим шагом станет открытие краевой школы самбо и строительство спортивного интерната на 500 человек.
Во всех 44 муниципальных образованиях на протяжении последних лет строились спортивные центры единоборств. В текущем году этот процесс будет завершен.
Справочно. Символический камень в основание будущего Дворца самбо был заложен в 2021 году. Современный объект расположен на земельном участке площадью 2,4 га.
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