В Краснодаре открыли Дворец самбо

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В Краснодаре 22 марта открылся Дворец самбо на улице Конгрессной.

Трехэтажный спорткомплекс для тренировок и соревнований построили в «Городе спорта».

Дворец самбо оснащен спортивной ареной на четыре ковра, разминочным и тренажерным залами, а также трибуной на 3 тысячи зрителей. В мае здесь пройдет первый крупный турнир — финальные соревнования летней Спартакиады учащихся России.

Следующим шагом станет открытие краевой школы самбо и строительство спортивного интерната на 500 человек.

Во всех 44 муниципальных образованиях на протяжении последних лет строились спортивные центры единоборств. В текущем году этот процесс будет завершен.

Справочно. Символический камень в основание будущего Дворца самбо был заложен в 2021 году. Современный объект расположен на земельном участке площадью 2,4 га.

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