artal Энергетика и ТЭК

На Краснодарской ТЭЦ запущен модернизированный энергоблок

Сейчас Краснодарская ТЭЦ закрывает 25 процентов потребностей региона в электроэнергии и 20 процентов в тепловой энергии Краснодара. Сегодня после комплексной модернизации запущен второй энергоблок — новый, современный, на котором используется российское оборудование самого высокого экологического стандарта, что минимально влияет на окружающую среду.В прошлом году принято решение о строительстве нового энергоблока мощностью 150 мегаватт. Это позволит увеличить мощность ТЭЦ до 1180 мегаватт и снизить существующий энергодефицит в регионе. Откроет новые возможности для повышения качества жизни, привлечения инвестиций, создания новых производств и укрепления экономики Краснодарского края.

На мероприятии дали символический старт работе модернизированного энергоблока, провели церемонию закладки камня в честь строительства еще одного энергоблока. На церемонии были вручены отличившимся сотрудникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Южном федеральном округе государственные награды, благодарности и Почетные грамоты Президента России.

Краснодарскую ТЭЦ построили в 1954 году. Объект является основным поставщиком электроэнергии и тепла в жилые дома, на предприятия и объекты жизнеобеспечения города. В 2012 году ввели в эксплуатацию парогазовую установку ПГУ-410 мегаватт. В 2022 году сдали первую и пока единственную в краевом центре солнечную электростанцию. На станции продолжают модернизацию — меняют оборудование энергоблоков. Первый запустили в 2023 году. В планах — дальнейшее расширение мощности ТЭЦ для обеспечения надежности работы энергосистемы Кубани.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski15.04.26 16:37:30

    Системы накопления энергии на 250 МВт будут запущены в Краснодарском крае к лету

    К началу летнего сезона в Краснодарском крае заработают системы накопления электроэнергии суммарной мощностью 250 МВт, а затем их объемы могут быть увеличены, сказал глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

    Министр пояснил, что особое внимание уделяется именно Краснодарскому краю, поскольку новые накопители призваны решить возможные проблемы энергодефицита в регионе.

    «Скорее всего, мы еще добавим накопители для того, чтобы стабилизировать обстановку по спросу на электрическую энергию», — добавил они.

    Помимо систем хранения энергии, в регионе также построят объект традиционной генерации. Министр уточнил, что в Краснодарском крае будет возведена теплоэлектростанция мощностью 470 МВт.

    Ранее в отрасли обсуждались и более масштабные планы по оснащению юга России накопительными мощностями. В целом на юге страны планировалось построить три таких объекта для покрытия дефицита: установка на 100 МВт в Крыму и еще две — на 100 и 150 МВт — в Краснодарском крае.

    Глава Минэнерго говорил, что возведение систем накопления обойдется дешевле, чем строительство объектов традиционной генерации.
