Сейчас Краснодарская ТЭЦ закрывает 25 процентов потребностей региона в электроэнергии и 20 процентов в тепловой энергии Краснодара. Сегодня после комплексной модернизации запущен второй энергоблок — новый, современный, на котором используется российское оборудование самого высокого экологического стандарта, что минимально влияет на окружающую среду.В прошлом году принято решение о строительстве нового энергоблока мощностью 150 мегаватт. Это позволит увеличить мощность ТЭЦ до 1180 мегаватт и снизить существующий энергодефицит в регионе. Откроет новые возможности для повышения качества жизни, привлечения инвестиций, создания новых производств и укрепления экономики Краснодарского края.

На мероприятии дали символический старт работе модернизированного энергоблока, провели церемонию закладки камня в честь строительства еще одного энергоблока. На церемонии были вручены отличившимся сотрудникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Южном федеральном округе государственные награды, благодарности и Почетные грамоты Президента России.

Краснодарскую ТЭЦ построили в 1954 году. Объект является основным поставщиком электроэнергии и тепла в жилые дома, на предприятия и объекты жизнеобеспечения города. В 2012 году ввели в эксплуатацию парогазовую установку ПГУ-410 мегаватт. В 2022 году сдали первую и пока единственную в краевом центре солнечную электростанцию. На станции продолжают модернизацию — меняют оборудование энергоблоков. Первый запустили в 2023 году. В планах — дальнейшее расширение мощности ТЭЦ для обеспечения надежности работы энергосистемы Кубани.

https://mintekg...common/e/585062