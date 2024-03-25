Ростех начал производить высокотехнологичные стекла для метропоездов «Москва-2024»
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех начало серийный выпуск остекления кабин машиниста для поездов столичного метрополитена «Москва-2024». Первые комплекты для головных вагонов уже отправлены заказчику.
Главная особенность изделий — сверхтонкая пленка оксида металла, которую наносят на поверхность остекления. Толщина этого слоя не больше 60нМ — тоньше человеческого волоса. Покрытие проводит электрический ток, который равномерно обогревает конструкцию. Благодаря этому стекло сохраняет полную прозрачность в мороз и при перепадах температуры. Например, когда поезд выходит из тоннеля на открытый участок линии.
«Технология позволяет изготавливать конструкции со сложной геометрией и футуристичным дизайном. Как, например, лобовое остекление для новых поездов „Москва-2024“, а также для вагонов „Балтиец“, курсирующих в метрополитене Санкт-Петербурга. Всего мы изготовим комплекты остекления для 40 поездов столичной подземки и еще 7 — для питерской, в дополнение к уже поставленным 26. Участие в этих проектах еще раз подтверждает лидерские позиции Ростеха в сфере высокотехнологичного остекления, где Корпорация сегодня занимает 70% российского рынка», — сообщили в Ростехе.
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина изготавливает продукцию для локомотивов 2ЭС4К, 2ТЭ25Км, ЭП20, KZ
«Наши специалисты опирались на опыт, полученный при разработке остекления метропоездов „Москва-2020“. Продукция полностью соответствует требованиям безопасности, защищая машиниста и обеспечивая ему комфортные условия работы», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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