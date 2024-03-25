Уралвагонзавод завершил контракт на поставку вагонов-думпкаров

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Специалисты Волчанского механического завода, в составе концерна «Уралвагонзавод» входящего в Госкорпорацию Ростех, завершили контракт на изготовление 12 вагонов-самосвалов модели 33-9985-01.

Специализированные вагоны-думпкары предназначены для перевозки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов. Отличительной особенностью вагона-самосвала 33-9985-01 является повышенная на 10 тонн грузоподъемность в сравнении с аналогичными моделями. Крупной российской металлургической компании, с которой ВМЗ заключает уже второй контракт, поставлены вагоны грузоподъемностью 115 тонн.

В выполнении контракта были задействованы специалисты цеха вагоностроения. Участие в изготовлении думпкаров принимали также сотрудники газобаллонного, механосборочного и мебельного производств. На данный момент все 12 вагонов отгружены с предприятия.

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