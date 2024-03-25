Корабль «Союз МС-25» с россиянином, белоруской и американкой причалил к МКС

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«Союз МС-25» в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

В подмосковном Центре управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») операции по сближению и стыковке корабля проконтролировал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

На станцию прибыли участники 21-й экспедиции посещения — космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская, а также участница 71-й длительной экспедиции астронавт NASA Трейси Дайсон.

После открытия переходных люков между кораблем «Союз МС-25» и модулем «Причал» они присоединятся к экипажу 70-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Олегу Кононенко, Николаю Чубу и Александру Гребенкину, астронавтам NASA Лорал О’Харе, Мэттью Доминику, Майклу Барратту и Джанетт Эппс.

С 1967 года это была 193-я стыковка, выполненная кораблями семейства «Союз», в том числе 91-я — к МКС.

Олегу Новицкому и Марине Василевской в ходе 21-й экспедиции посещения МКС предстоит провести на орбите 14 суток и возвратиться на Землю 6 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорал О’Харой. По соглашению о перекрестных полетах участница 71-й длительной экспедиции на станцию Трейси Дайсон должна пробыть в космосе 184 сутки и приземлиться 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС».

Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

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