Второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» выведен на орбиту

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Сегодня радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 2, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», доставлен на заданную орбиту, отделился и принят на управление.

Средства выведения отработали в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос), спутник «Кондор-ФКА» № 2 — Военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения».

Космический аппарат «Кондор-ФКА» № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях. Первый «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту в 2023 году.

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