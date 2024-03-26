«Высокоточные комплексы» поставили отремонтированные БМД-2 и БТР-Д

© rostec.ru

144-й бронетанковый ремонтный завод и волгоградский филиал Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставили заказчику очередные партии боевых машин десанта БМД-2 и БТР-Д.

После проведения капремонта БМД и БТР-Д прошли все виды ходовых испытаний. Машины приняты представителями военной приемки.

«Наши предприятия своевременно, согласно графику, исполняют государственный оборонный заказ. Работа ведется активная. Следует отметить, что в 2023 году объемы производства на предприятиях были увеличены более чем в три раза. Помимо этого, проводится обновление производства. Особенно радует, что на заводы приходят новые сотрудники, мы готовы трудоустроить еще большее число по основным рабочим специальностям», — отметил исполнительный директор предприятий Физули Сейфедов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.