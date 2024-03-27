В Урус-Мартане открыли новый Физкультурно-Спортивный Комплекс

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В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография», город Урус-Мартан в Чеченской Республике готовится к значительному скачку в развитии своей спортивной инфраструктуры.

Строительство нового Физкультурно-Спортивного Комплекса (ФСК) представляет собой важный этап этого процесса.Общая площадь нового комплекса составляет внушительные 1 254,83 м2, с площадью застройки 1069,70 м2 на участке земли площадью 19 999 м2. Это предоставляет не только достаточно пространства для различных видов спорта и тренировок, но и создает комфортные условия для посетителей. Одним из ключевых аспектов проекта является его социальная значимость.

Строительство этого комплекса не только способствует развитию спорта в регионе, но и создает новые рабочие места. Планируется создание 50 рабочих мест, что существенно улучшит экономическую ситуацию в городе.Спортивные сооружения играют важную роль в формировании здорового образа жизни и повышении качества жизни населения. Физическая активность способствует укреплению здоровья, повышению работоспособности и снижению уровня стресса. Поэтому создание современного спортивного комплекса в Урус-Мартане будет способствовать не только развитию спорта, но и повышению общего благосостояния региона.

Срок реализации проекта намечен на 2024 год, что означает, что жители Урус-Мартана смогут в скором времени насладиться всеми преимуществами нового спортивного комплекса. Этот проект станет не только символом развития спорта в регионе, но и важным шагом к улучшению качества жизни местного населения.

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