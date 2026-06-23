В Чечне запущен завод по закалке стекла и производству стеклопакетов
В Чеченской Республике на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» состоялся официальный запуск первого в регионе завода по закалке стекла и изготовлению стеклопакетов.
Мощность нового предприятия составляет 100 тыс. кв. метров в год.
Производственный комплекс завода занимает площадь 5 тыс. кв. м и оснащен передовой линией для полного цикла обработки стекла. Завод может выпускать стекло формата «джамбо», предназначенное для панорамного остекления зданий, что является его ключевой особенностью. Это позволит предприятию удовлетворять высокий спрос на подобную продукцию в регионе.
Запуск завода «Стеклострой» обеспечит создание более 40 новых рабочих мест. Это способствует снижению уровня безработицы и улучшению качества жизни в регионе. По мнению экспертов, такие проекты стимулируют приток инвестиций и способствуют более динамичному развитию экономики Чеченской Республики.
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