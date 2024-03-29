В Санкт-Петербурге спустили на воду траулер «Капитан Абакумов» проекта 170701

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В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду траулера-процессора «Капитан Абакумов» проекта 170701. Траулер является шестым в серии судов проекта строящихся на предприятии для рыбопромышленного холдинга «Норебо» в рамках первого этапа программы инвестквот.

Траулер «Капитан Абакумов» проекта 170701 — большой морозильный рыболовный траулер-процессор, предназначенный для ловли различных видов рыбы посредством донного и пелагического траления с возможностью использования двух тралов. Траулер является шестым в серии судов проекта строящихся на «Северной верфи» для рыбопромышленного холдинга «Норебо» в рамках первого этапа программы инвестквот. Закладка судна состоялась 24 июля 2020 года.

Напомним, что проект судна разработали инженеры конструкторского бюро «Наутик Рус».

Основные характеристики траулера проекта 170701:

Длина 81,6 м

Ширина 16 м

Скорость 15 узл.

Водоизмещение 5500 т.

Мощность главного двигателя 6,2 МВт

Общая производительность

150 т. рыбы в сутки

Производительность по замораживанию

100 т. рыбы в сутки

Экипаж 80 чел.

Судно названо в честь Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Мурманска Александра Абакумова. Выпускник астраханского рыбопромышленного техникума, в 1950-е годы Александр Абакумов стоял у истоков организации сельдяного флота и один из первых стал выполнять рейсы в неисследованные промысловые районы открытого океана. Награжден Орденами Ленина и Знак почета, медалью «За доблестный труд».

Конструктивной особенностью траулера является новая архитектура носовой оконечности Enduro Bow, что придаёт судну особый, неповторимый и узнаваемый стиль. Подобная форма носа увеличивает рабочее пространство на судне, улучшает мореходные качества судна. Из-за закрытой формы носа вода не заливается на палубу при прохождении волны и уменьшает удары встречной волны в носовую оконечность, а также снижает обледенение корпуса.

Судно будет осуществлять на борту переработку рыбы и производство рыбной муки и жира, консервированной печени и замороженное филе. Траулер проекта 170701 оборудован современной рыбообрабатывающей фабрикой, позволяющей производить филе трески и пикши. Предусмотрен также выпуск продукции из других промысловых видов рыбы — палтуса и морского окуня. На фабрике производится автоматическая упаковка и палетизация продукции, которая перемещается в морозильный трюм на лифте и складируется на паллетах погрузчиками.

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