Накопители энергии для ЭМКА2 получили путевку в серию

Накопитель энергии для ЭМКА2 © technospark.ru

Современные тяговые накопители энергии на основе ионных-литиевых батарей, созданные Группой компаний «ТехноСпарк» для маневрового гибридного контактно-аккумуляторного электровоза ЭМКА2, успешно прошли проверку на соответствие стандартам. Это показали приемочные испытания, проведенные экспертной комиссией. В ее составе были представители ведущих компаний отрасли.

Эксперты из РЖД, Новочеркасского завода электровозов, Трансмашхолдинга, компаний «Приводная техника», КСК СП и ВЭлНИИ одобрили соответствие характеристик накопителей НЭ-288-870 необходимым отраслевым требованиям и рекомендовали начать их серийное производство.

Устанавливаемый на локомотив инновационный тяговый накопитель, весом не более 3800 кг, состоит из двух электросекций на основе ионных-литиевых батарей. Он имеет номинальную емкость 288 ампер/часов и полезную энергию 200 кВт·ч. При различных условиях использования накопитель может прослужить до 10 лет.

Гибридный маневровый электровоз ЭМКА2 © technospark.ru

Электровоз ЭМКА2 выпускают на заводе Трансмашхолдинга в Новочеркасске. Это первый в истории российского транспортного машиностроения маневровый гибридный контактно-аккумуляторный электровоз, по задумке разработчиков он предназначен для использования в депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где из соображений экологии не рекомендуется применение дизельных двигателей. Локомотив также может использоваться на внутренних сетях промышленных предприятий. Особой гордостью разработчиков электровоза является тот факт, что более 90% используемых в конструкции компонентов имеют российское происхождение.

Особенностью этого злектровоза является его способность работать как от контактной сети, так и от бортового накопителя энергии. Причем, заряжаться от контактной сети он может через стандартные токоприемники 3 кВ, а также от других источников электроэнергии. Не требуется специальная зарядная инфраструктура для использования этого локомотива.

«Среди конструкционных особенностей накопителя особо стоит отметить его морозоустойчивость. Батареи гарантировано работают при температурах окружающего воздуха до -40°С. Накопитель и тяговая система ЭМКА2 позволяют без подключения к контактной сети провести состав массой до двух тысяч тонн на расстояние до 14 км. Локомотив без поезда способен пройти за счет питания от батареи до 100 км. Замена дизельных маневровых тепловозов на ЭМКА2 не только снизит уровень выбросов и акустического загрязнения на вокзалах и железнодорожных депо. Сократятся и текущие эксплуатационные расходы — до 60%", — рассказал лидер направления накопления энергии Дмитрий Тарасов.

По планам разработчиков серийное производство локомотива ЭМКА2 начнется в 2025 году. По договору с компанией РЖД за шесть лет после приемки первой машины в ее распоряжение поступит 131 гибридный электровоз. Более того, полученные сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза открывают ЭМКА2 и инновационным накопителям энергии двери на территорию Евразийского экономического союза.

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