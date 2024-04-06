Увидел где и как добывают золото в России

Друзья, встречайте мой очередной репортаж с Дальнего Востока, просто после автопробега #открываемдальний , который прошел в августе-сентябре, так много материала, что репортажи я делаю до их пор, и это не последний :)

У многих вообще неверное представление о добыче полезных ископаемых. Почему-то считается, что это просто. На самом деле в реальности добыча полезных ископаемых это почти всегда самая настоящая промышленность. Вот и с добычей золота так — ведь в тонне руды лишь 1-2 г драгоценного металла, и для того чтобы его отделить нужна настоящая фабрика. Я в рамках автопробега #открываемдальний побывал на фабрике «Мангазея» в Забайкальском крае, увидел как добывают руду, как её перерабатывают, и как потом выплавляют слитки золота.

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