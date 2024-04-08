Росатом отправил первую партию источников кобальта-60 в Китай

© rosatom.ru

Кобальт-60 — один из наиболее востребованных гамма-излучателей, спрос на который растет из года в год. Источники на основе этого изотопа применяют для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, обеззараживания и очистки промышленных отходов, модификации полимеров и др.Поставка первой партии источников позволит китайским партнерам возобновить работы в центрах облучения и установить долгосрочные отношения в части поставки этой востребованной продукции.

© www.rosatom.ru

«Мы высоко ценим партнерство с нашими китайскими коллегами. Надеемся, что совместное сотрудничество создаст для обеих сторон дополнительные возможности для развития бизнеса, обеспечивающего вклад в медицину и промышленность», — отметил генеральный директор АО «В/О „Изотоп“» Максим Кушнарев.

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