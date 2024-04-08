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Экспорт

Росатом отправил первую партию источников кобальта-60 в Китай

 © rosatom.ru

Кобальт-60 — один из наиболее востребованных гамма-излучателей, спрос на который растет из года в год. Источники на основе этого изотопа применяют для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, обеззараживания и очистки промышленных отходов, модификации полимеров и др.Поставка первой партии источников позволит китайским партнерам возобновить работы в центрах облучения и установить долгосрочные отношения в части поставки этой востребованной продукции.

 © www.rosatom.ru

«Мы высоко ценим партнерство с нашими китайскими коллегами. Надеемся, что совместное сотрудничество создаст для обеих сторон дополнительные возможности для развития бизнеса, обеспечивающего вклад в медицину и промышленность», — отметил генеральный директор АО «В/О „Изотоп“» Максим Кушнарев.

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Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/a...iyu-istochnikov-kobalta-60-v-kitay/

Росатом, Изотоп, Кобальт-60
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.04.2419:43:20

    .Поставка первой партии источников позволит китайским партнерам возобновить работы в центрах облучения и установить долгосрочные отношения в части поставки этой востребованной продукции.

    Это предложение выглядит так, словно раньше китайцы получали эти источники откуда-то ещё, но потом поставки прекратились. «Возобновить работы» — то есть работы шли, но потом остановились. «Поставка первой партии» — от нас партия первая, значит раньше поставки были откуда-то ещё.

    #1280828
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      08.04.2420:35:13

      Так не исключено, что раньше кобальт закупали на западе, но сейчас по многим причинам стало разумнее импортировать его из России.

      #1280832
    • Нет аватара Serguei
      08.04.2420:35:30

      Согласен. Любопытные идеи появляются из этого витиеватого повествования.

      #1280833
    • Clausson Clausson
      08.04.2420:56:09

      значит раньше поставки были откуда-то ещё.

      Это не большой секрет — Канадская компания Best Theratronics (Ottawa, Ontario) была практически монополистом на мировом рынке.

      Но тут есть одна тонкость. На фоне подставы от западных партнеров, Китай сам взял курс на мировое лидерство в производстве Кобальта-60.

      #1280839
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