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Судостроение и судоходство

На Череповецком СЗ спустили на воду буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК.395

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спущен на воду буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК.395.

 © www.agr-city.ru

До конца 2024 года судостроители спустят на воду еще один такой же буксир.

 © www.agr-city.ru

Характеристики:

  • Длина габаритная: 22,3 м
  • Длина по КВЛ: 21,05 м
  • Ширина наибольшая по палубе: 7,40 м
  • Ширина по КВЛ: 7 м
  • Высота борта на миделе: 2,84 м
  • Высота габаритная: 9,6 м
  • Высота борта в носу: 3,14 м
  • Осадка порожнем: 1,40 м
  • Мощность главного двигателя: 600 кВт
  • Экипаж: 8 чел.
  • Класс Российского Речного Регистра: О 2,0 (лед 30)

 © www.agr-city.ru

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Источник: https://www.agr-city.ru/

Череповецкий судостроительный завод, Вологодская область, буксир-толкач, ТСК.395
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