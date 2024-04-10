На Череповецком СЗ спустили на воду буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК.395

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спущен на воду буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК.395.

© www.agr-city.ru

До конца 2024 года судостроители спустят на воду еще один такой же буксир.

© www.agr-city.ru

Характеристики:

Длина габаритная: 22,3 м

Длина по КВЛ: 21,05 м

Ширина наибольшая по палубе: 7,40 м

Ширина по КВЛ: 7 м

Высота борта на миделе: 2,84 м

Высота габаритная: 9,6 м

Высота борта в носу: 3,14 м

Осадка порожнем: 1,40 м

Мощность главного двигателя: 600 кВт

Экипаж: 8 чел.

Класс Российского Речного Регистра: О 2,0 (лед 30)

© www.agr-city.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.