На Череповецком СЗ спустили на воду буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК.395
На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спущен на воду буксир-толкач «Иван Милютин» проекта ТСК.395.
До конца 2024 года судостроители спустят на воду еще один такой же буксир.
Характеристики:
- Длина габаритная: 22,3 м
- Длина по КВЛ: 21,05 м
- Ширина наибольшая по палубе: 7,40 м
- Ширина по КВЛ: 7 м
- Высота борта на миделе: 2,84 м
- Высота габаритная: 9,6 м
- Высота борта в носу: 3,14 м
- Осадка порожнем: 1,40 м
- Мощность главного двигателя: 600 кВт
- Экипаж: 8 чел.
- Класс Российского Речного Регистра: О 2,0 (лед 30)
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Источник: https://www.agr-city.ru/