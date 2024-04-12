Компактная оптическая коробка универсального применения

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Компания COMMENG (ООО «Комменж») вывела на рынок компактную оптическую коробку с креплением на рейку DIN Commeng OTB-DR, предназначенную для подключения оборудования к оптическим кабелям малой емкости.

Ранее коробка изготавливалась для узкого круга заказчиков и использовалась, в основном, в системах железнодорожной связи и автоматики. Конструкция предназначена для монтажа в шкафах, занимает немного места на монтажной рейке, что делает удобным ее применение в системах видеонаблюдения и промышленной автоматики, в которых для передачи данных используются волоконно-оптические линии связи.

Коробки поставляются без оптических розеток, которые без труда могут быть установлены заказчиком при монтаже. Коробка комплектуется монтажной панелью, в которую могут быть установлены 4 оптических розетки типа SC или FC. При монтаже используются стандартные методы и инструмент. Широкому куругу специалистов оптическая коробка впервые будет представлена на выставке «Информационные и коммуникационные технологии» (г.Москва, 23-26 апреля 2024).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ

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