Полностью Российская антенна 5G от МФТИ

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Еще один шаг к цифровому суверенитету российских телекоммуникаций.

Российская антенна 5G показала один из лучших мировых результатов по скоростным характеристикам передачи данных. Скорость в 1 Гбит/сек — это в 10 раз больше, чем типичная скорость домашнего интернета.

Антену разработали в Московском Физико-Техническом Институте (МФТИ), оно изготовлено из полностью отечественных компонентов и материалов. Тестирование показало, что сети 5G могут работать на основе 100% российских решениях. Устройство работает в нуждах университета и готовится к внедрению на российский коммерческий рынок.

Специфика разработки заключается в поддержке технологии MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), предполагающей многоканальный вход и выход. Как рассказали разработчики, наличие четырёх независимых каналов передачи данных позволяет предоставить услуги для множества пользователей без потери скорости.

Источник Russian Heroes

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