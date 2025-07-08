Полностью Российская антенна 5G от МФТИ

Полностью Российская антенна 5G от МФТИСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Еще один шаг к цифровому суверенитету российских телекоммуникаций.
Российская антенна 5G показала один из лучших мировых результатов по скоростным характеристикам передачи данных. Скорость в 1 Гбит/сек — это в 10 раз больше, чем типичная скорость домашнего интернета.
Антену разработали в Московском Физико-Техническом Институте (МФТИ), оно изготовлено из полностью отечественных компонентов и материалов. Тестирование показало, что сети 5G могут работать на основе 100% российских решениях. Устройство работает в нуждах университета и готовится к внедрению на российский коммерческий рынок.
Специфика разработки заключается в поддержке технологии MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), предполагающей многоканальный вход и выход. Как рассказали разработчики, наличие четырёх независимых каналов передачи данных позволяет предоставить услуги для множества пользователей без потери скорости.
Источник Russian Heroes
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Устройство защиты портов Ethernet для применения в условиях сложной электромагнитной обстановки
Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) запустил...муникаций. Нет никаких ограничений для использования в СКС и ЛВС.
-
Компактная оптическая коробка универсального применения
Компания COMMENG (ООО «Комменж») вывела на рынок комп...;которых для передачи данных используются волоконно-оптические линии связи.
-
Мощные универсальные инжекторы Power over Ethernet.
Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) завершил...в том числе в условиях воздействия мощных электромагнитных помех.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru