СТАН выпустил фрезерные станки для предприятий авиастроения и оборонной промышленности

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Холдинг «СТАН » Госкорпорации Госкорпорации Ростех разработал фрезерные станки для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса. Их серийное производство будет налажено на мощностях одного из крупнейших предприятий СТАНа — стерлитамакском НПО «Станкостроение», которое станет выпускать до 60 единиц новых моделей ежегодно. Об этом сообщает AVIA.RU.

Ассортимент оборудования СТАНа пополнился вертикальными фрезерными центрами VMB63 и VMB70. Обе модели позволяют производить сверление деталей, нарезание резьбы, прямолинейное и контурное фрезерование, растачивание отверстий и канавок в них и другие операции.

Пятиосевой станок VMB63 изготавливает детали сложной формы диаметром 630×400 мм. Обработка детали сразу по пяти осям координат избавляет от необходимости переустанавливать деталь на рабочей поверхности. Это значительно ускоряет процесс и обеспечивает высокую точность.

Трехосевой центр VMB70 выполняет силовую фрезерную обработку заготовок размером до 1400×700×700 мм из конструкционных сталей и легированных сплавов. По сравнению с прежней версией станка он обладает усиленной конструкцией и более жесткой станиной, а также большей эргономичностью.

«К 2030 году более половины всего объема поставок на российский рынок должны обеспечивать отечественные производители. Для выполнения этой задачи станкостроительное направление Ростеха планомерно наращивает производственную эффективность, скорость и объем выпуска продукции. В следующем году на производственной площадке СТАНа в Стерлитамаке планируется запустить серийный выпуск новых обрабатывающих центров. Мощности завода позволяют производить до 30 единиц каждой модели ежегодно», — сказал управляющий директор Госкорпорации Ростех по станкостроению и особым проектам Семён Якубов.

В рамках программы импортозамещения новые модели станков оснастят отечественными комплектующими. Необходимые узлы и агрегаты будут производиться на собственных мощностях СТАНа, в том числе в Стерлитамаке, — станины, транспортеры для стружки, наклонно-поворотные столы, инструментальные магазины, корпусные детали и модернизированная кабинетная защита.

Опытные образцы моделей VMB63 и VMB70, а также ключевые узлы и компоненты СТАНа будут представлены в мае на выставке «Металлообработка-2024».

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