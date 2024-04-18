Череповецкий СЗ сдал баржу проекта RBD4608

Государственная транспортная лизинговая компания подписала акт технической приемки первой сухогрузной баржи проекта RBD4608 в серии из восьми, построенной на Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область).

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Баржи были законтрактованы в сентябре 2023 года в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России.

На сегодня это первое судно, принятое ГТЛК в ходе работы по реализации инвестпроекта.

Ожидается, что баржа будет передана в лизинг судоходной компании до начала лета и будет использоваться на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно.Баржи проекта RBD4608 грузоподъемностью 600 тонн предназначены для перевозки минеральных-строительных материалов, зерна.

Суда подходят для использования в составе каравана из 12-15 небольших барж и двух буксиров, везущих суммарно до 9 тысяч тонн разных грузов. При таком сценарии значительно уменьшается время погрузки-разгрузки в пути следования (за счет выведения отдельных барж для обработки без потери хода и последующего их возвращения в основной состав) и удешевляется логистика.

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