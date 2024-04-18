На свинокомплексе Красноярского края запустили линию вакуумной упаковки

© mcx.gov.ru

В цехе обвалки и производства полуфабрикатов свинокомплекса «Сибагро» начала работать линия с роботом-упаковщиком. Новое оборудование позволит оптимизировать производственные процессы, увеличить ассортимент в индивидуальной упаковке, которая защищает продукт, сохраняет его свежесть и вкус.

«Это крупнейший свинокомплекс края, его доля на региональном рынке — более 60%. Ежегодно предприятие увеличивает производственные и финансово-экономические показатели, при этом качество продукции тоже растёт. Открытие и совершенствование цеха обвалки мяса — это работа компании над повышением маржинальности, получением конечного продукта, востребованного в региональных торговых сетях. Такая работа согласуется с краевой задачей по развитию переработки местной сельхозпродукции», — отметили в правительстве региона.

Цех обвалки и производства полуфабрикатов ввели в эксплуатацию в прошлом году. Мощности отделения составляют около 42 тыс. тонн в год. Здесь производят вырезку, окорок, карбонат и другую продукцию.Руководство свинокомплекса подготовило экспертизу проекта производственного объекта, чтобы получить господдержку из краевого бюджета. В этом году пройдёт конкурс приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. При успешном прохождении отбора предприятию возместят часть затрат на строительство цеха и приобретение технологического оборудования.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.