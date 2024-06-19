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Армия и Флот

Ростех демонстрирует в Беларуси эффективного убийцу вражеских FPV-дронов

 © topwar.ru

Ростех представляет на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024» комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов, который повышает эффективность огня. Боеприпасы с управляемым подрывом имеют высокую точность поражения целей, так как срабатывают в нужный момент. Они позволяют эффективно поражать малоразмерные цели типа FPV-дронов.

Комплекс включает 30-мм осколочно-фугасный снаряд к автоматическим пушкам с управляемым взрывателем и лазерный программатор, передающий снаряду данные о времени подрыва после вылета того из ствола. Дальность стрельбы составляет до 4 километров. При этом, способ программирования с помощью лазерного луча не требует доработки пушки.

Впервые дистанционно взрываемый выстрел с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом для тридцатимиллиметровых пушек был представлен на форуме «Армия-2022».

Изначально эти боеприпасы разрабатывались для боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для их 30-мм пушек. Как рассказал еще в 2021 году генконструктор НПО «Прибор» Олег Чижевский, снаряды уже вышли на этап государственных испытаний.

Специалисты НПО «Прибор» завершили работу по созданию комплекса управляемого дистанционного подрыва (КДУВПС) для БМПТ «Терминатор». Комплекс обеспечивает высокоточный подрыв боеприпаса в заданной точке, при этом для его применения не требуется доработка пушек. В настоящее время комплекс уже завершил предварительные испытания и передан на государственные.

Как пояснил Чижевский 30-мм интеллектуальные боеприпасы с дистанционным подрывом, разработанные для БМПТ, обеспечивают поражение широкого спектра целей, включая воздушные беспилотники. То есть уже тогда, до СВО, эти боеприпасы рассматривались как средство поражения легких дронов.

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  • rvk
  • 7
терминатор
  • 3
    Нет аватара Argonaft
    19.06.2417:46:51

    Нужная вещь!       

    #1284949
  • 1
    Badassgoliath Badassgoliath
    19.06.2418:23:04

    лазерный программатор, передающий снаряду данные о времени подрыва после вылета того из ствола.

    Лазерный программатор. А я-то всё думал, как же в эти снаряды вводят время подрыва?

    #1284950
  • 0
    Нет аватара sanfox
    20.06.2408:40:31

    А как он определяет азимут направления на дрон и дальность до него?

    #1284968
    • 3
      Badassgoliath Badassgoliath
      20.06.2409:04:07

      А как он определяет азимут направления на дрон и дальность до него?

      В мало-мальски современных боевых модулях уже имеются автоматы сопровождения целей и лазерные дальномеры, необходимые для работы баллистических вычислителей. То есть машина своей камерой видит в обычном диапазоне объект и следит за ним, вычисляя упреждение и превышение и наводя оружие. Стреляет человек, но я думаю, что можно и это поручить машине. Так что доработка и впрямь небольшая. Другое дело, что нужен ещё и малогабаритный радар, чтобы замечать дрон издалека. Или сопряжение с находящимся поблизости переносным или расположенным на машине радаром. Но это и так понятно.

      О подобных РЛС на СуН писали, малые цели они засекают за пять км.

      В общем, все компоненты были и раньше, дело было только за снарядами. Из-за малого калибра радиовзрыватель в них поместить сложно (ну я так думаю). Или дорого. Попасть обычным снарядом в сам дрон можно только случайно или же выпустив их буквально тучу. А вот программируемый подрыв очень облегчает задачу. Несмотря на малый калибр, 30мм снарядик бьёт осколками метра на три вокруг, и довольно густо. А дрону много и не надо.

      Отредактировано: Badassgoliath~09:16 20.06.24
      #1284973
  • Нет аватара Valdis15
    20.06.2421:06:06

    Oerlikon Contraves AHEAD использует индукционную катушку в качестве насадки на ствол для программирования времени подрыва своих снарядов. Это дёшево и сердито. Лазером я не представляю как, но если действительно что-то надёжное и эффективное получилось, снимаю шляпу.

    #1285019
  • Нет аватара senima56
    20.06.2423:02:51

    «Впервые дистанционно взрываемый выстрел… был представлен на форуме „Армия-2022“» Два года прошло- и снова «Ростех представляет на выставке „Национальная безопасность. Беларусь-2024“»    Его в зоне СВО давно ждут, а не на выставках!   

    #1285022
  • Нет аватара mikr
    21.06.2413:15:05

    Скорее всего речь идет не о программировании самого снаряда, а об отправке ему сигнала на подрыв с помощью лазерного луча. В таком решении снаряд получается достаточно простым и дешевым, а вся аппаратура управления дистанционным подрывом остается на боевой платформе. В снаряде размещаются только боезаряд, детонатор и датчик лазерного луча.

    -

    Если это так, то следует порадоваться за людей, придумавших эту схему, и пожелать скорейшей реализации на фронте.

    #1285055
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