Ростех демонстрирует в Беларуси эффективного убийцу вражеских FPV-дронов

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Ростех представляет на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024» комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов, который повышает эффективность огня. Боеприпасы с управляемым подрывом имеют высокую точность поражения целей, так как срабатывают в нужный момент. Они позволяют эффективно поражать малоразмерные цели типа FPV-дронов.

Комплекс включает 30-мм осколочно-фугасный снаряд к автоматическим пушкам с управляемым взрывателем и лазерный программатор, передающий снаряду данные о времени подрыва после вылета того из ствола. Дальность стрельбы составляет до 4 километров. При этом, способ программирования с помощью лазерного луча не требует доработки пушки.

Впервые дистанционно взрываемый выстрел с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом для тридцатимиллиметровых пушек был представлен на форуме «Армия-2022».

Изначально эти боеприпасы разрабатывались для боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для их 30-мм пушек. Как рассказал еще в 2021 году генконструктор НПО «Прибор» Олег Чижевский, снаряды уже вышли на этап государственных испытаний.

Специалисты НПО «Прибор» завершили работу по созданию комплекса управляемого дистанционного подрыва (КДУВПС) для БМПТ «Терминатор». Комплекс обеспечивает высокоточный подрыв боеприпаса в заданной точке, при этом для его применения не требуется доработка пушек. В настоящее время комплекс уже завершил предварительные испытания и передан на государственные.

Как пояснил Чижевский 30-мм интеллектуальные боеприпасы с дистанционным подрывом, разработанные для БМПТ, обеспечивают поражение широкого спектра целей, включая воздушные беспилотники. То есть уже тогда, до СВО, эти боеприпасы рассматривались как средство поражения легких дронов.

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