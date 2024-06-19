20 новых тепловозов поступили на Московскую железную дорогу с начала года

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Локомотивный парк Московской железной дороги с начала 2024 года пополнился 20 новыми маневровыми тепловозами ТЭМ18ДМ.

Они задействованы на станциях, где производится большой объём грузовой работы.

«На Московской железной дороге проводится активная замена локомотивов на современные. Это позволяет повысить надёжность грузовых и пассажирских перевозок, что способствует выполнению взятых на себя обязательств перед клиентами — пассажирами, грузоотправителями и грузополучателями», — заявил начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

ТЭМ18ДМ — тепловоз полностью отечественного производства. В настоящее время на столичной магистрали в маневровой работе задействован 81 тепловоз серии ТЭМ18ДМ, которые пришли на смену морально устаревшим локомотивам серии ЧМЭ3, служившим на дороге более 40 лет. Новые тепловозы оснащены современными системами автоматики, что позволяет снизить расход топлива на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год

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