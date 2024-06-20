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Добыча и разведка полезных ископаемых

ЮГК запустили производство золота на ГОКе «Высокое»

 © tass.ru

«Южуралзолото ГК» (ЮГК) начала производство золота на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Высокое» в Красноярском крае. До конца года ЮГК планирует произвести на «Высоком» 2,5 тонны золота, говорится в сообщении компании.

«В конце мая пуско-наладочные работы, проходившие на ГОК „Высокое“ с декабря 2023 года, успешно завершились. Ростехнадзор и Росприроднадзор выдали предприятию все необходимые разрешения на производство золота. В течение мая ГОК „Высокое“ выпустил первое золото и планирует до конца года произвести 2,5 тонны», — рассказали в компании.

Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин отметил, что в 2024 году «Высокое» сможет обеспечить увеличение объема производства золота ЮГК примерно на 20%.

Месторождение Высокое расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края и входит в состав ООО «Соврудник», дочерней компании ЮГК. Доказанные запасы Высокого превышают 120 тонн золота.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/21142803

золото, Красноярский край, ЮГК
  • 0
    Nelton Nelton
    20.06.2412:14:15

    А все-таки было бы интересно многим, если бы в качестве инструмента накоплений/сбережений выпускали бы физическое золото, в виде фольги, запаянной в пластиковые купюры со всеми положенными степенями защиты.

    номиналами 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 грамма золота.

    С теми же правилами, что и по иностранной валюте.

    только прибыль от накоплений получали бы не эмитенты иностранной валюты, а российская золотопромышленность и государство.

    #1284986
    • 2
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.06.2412:53:46

      Уже сейчас выпускаются небольшие слитки золота для обычных людей и во все большом объеме — минимальный весь это 1 г

      https://www.sbe...u/person/metall

      #1284990
      • 0
        Nelton Nelton
        20.06.2413:12:10

        Я знаю, но они не удобные, если надо сдать.

        1) НДС

        2) экспертиза

        3) снижение цены за не идеальное состояние.

        #1284996
        • 2
          Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          20.06.2413:23:56

          Золото не такое простое в обращении — хотя формы его использованияи нужно совершенствовать. Золото легко покупается, но труднее продается.

          Надо помнить что покупка золота имеет смысл при более долгосрочной временной перспективе.

          Был когда-то золотой рубль, он тоже был инструментом долгосрочных сбережений с учетом чрезвычайных ситуаций- часто на случай войны и т. д.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:24 20.06.24
          #1284999
        • Нет аватара vajo
          21.06.2408:14:19

          Не понял, что тут не удобного?

          Купил, продал. Вообще не видел проблем. Я покупал в банке слитки. Они были в пластиковом боксе. В комплекте со слитками идет сертификат. При продаже в кассе просто осмотрели слиток, забрали сертификат и отдали деньги. Вся операция занимает пару минут по курсу покупка/продажа.    

          А неидеальное состояние откуда возьмется, если он в пластиком боксе? Слитком же не играют, чтобы он испортился    

          #1285032
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    21.06.2409:53:31

    Не совсем понятно: запущена золотоизвлекательная фабрика?

    #1285039
  • Kolyda Kolyda
    21.06.2411:49:44

    Золото в советские годы искали/покупали на зубные коронки, сейчас это не модно. Какой смысл покупать его в мизерных количествах, в граммах, в десятках грамм? Обладание им всё равно не спасет в экстренном случае. Ну, а те, у кого золота килограммами, тоннами, наверняка озаботятся «запасной площадкой».

    #1285048
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      21.06.2412:04:34

      Именно такие небольшие слитки пользуются спросом. Для чего могут покупать? Для детей например — когда дорастут будет очень полезно    

      Это достаточно надежная форма сбережений на годы — так было нпр. с золотым царским рублем — он использутся до сих пор — золото есть золото — оно неподвластно политическим потрясениям.

      Нпр. в последнее время есть много случаев обмана пенсионеро на достаточно большие суммы. Значит деньги водятся у людей и лучше купить золотые слитки чем отдать мошеннику.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:09 21.06.24
      #1285049
      • Kolyda Kolyda
        21.06.2412:33:16

        Золото — это запас на всякий случай. В государственных хранилищах его

        Именно такие небольшие слитки пользуются спросом.

        Может быть. Но я лично считаю, что выжить в экстренной ситуации это не поможет.

        Это достаточно надежная форма сбережений на годы

        И где хранить? В банке? Есть уверенность что отдадут? Под матрасом? Есть уверенность, что в нужный, на ваш взгляд момент оно там и окажется? На себе? Вообще не смешно…

        #1285052
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          21.06.2413:05:35

          С золотым рублем были точно те же проблемы, но люди его используют до сих пор, хотя цари уже не правят больше 100 лет    

          Может быть алмазы уже не являтся вечными, но золото пока да.

          Идеальной формы хранения сбережений не существует в природе и просто нужна т.н.з. диверсификация этих форм, а также просто нужно тратить деньги на удовлетворение своих потребностей.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:05 21.06.24
          #1285054
          • Kolyda Kolyda
            21.06.2413:18:21

            а также просто нужно тратить деньги на удовлетворение своих потребностей.

            Вот это правильно!

            А промышленная добыча золота сложное и дорогостоящее производство. Наша организация в советские годы много «на золоте» работала, в основном в Магадане. Налаживали электрооборудование драг, обогатительной фабрики. Мне, правда, не довелось в этом участвовать.

            #1285056
        • Нет аватара termometrix
          22.06.2411:36:07

          ТАСС: «Физические лица по итогам 2023 года приобрели около 95 тонн инвестиционного золота, по итогам 2022 года объем покупок составил порядка 100 тонн."

          Лучшие способы сбережения это золото,ювелирные изделия,недвижимость,люксовые предметы,акции российских компаний,ОФЗ,долгосрочные депозиты,пенсионные и страховые накопления и пр.

          Отредактировано: termometrix~12:14 22.06.24
          #1285103
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