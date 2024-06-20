ЮГК запустили производство золота на ГОКе «Высокое»
«Южуралзолото ГК» (ЮГК) начала производство золота на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Высокое» в Красноярском крае. До конца года ЮГК планирует произвести на «Высоком» 2,5 тонны золота, говорится в сообщении компании.
«В конце мая пуско-наладочные работы, проходившие на ГОК „Высокое“ с декабря 2023 года, успешно завершились. Ростехнадзор и Росприроднадзор выдали предприятию все необходимые разрешения на производство золота. В течение мая ГОК „Высокое“ выпустил первое золото и планирует до конца года произвести 2,5 тонны», — рассказали в компании.
Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин отметил, что в 2024 году «Высокое» сможет обеспечить увеличение объема производства золота ЮГК примерно на 20%.
Месторождение Высокое расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края и входит в состав ООО «Соврудник», дочерней компании ЮГК. Доказанные запасы Высокого превышают 120 тонн золота.
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