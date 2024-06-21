Новая учебно-тренировочная база для футбольного клуба «Краснодар»

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Новый спортивно-оздоровительный комплекс для ФК «Краснодар» площадью 10 000 м2 расположен в Адыгее, на территории основной тренировочной базы, рядом с посёлком Четук. Для размещения объекта был выбран живописный участок, на восточном берегу одноименного водоёма.

Главным функциональным назначением комплекса является подготовка игроков основной команды к матчам и их реабилитация в послематчевый период. Для пребывания спортсменов на базе предусмотрены просторные гостиничные номера, столовая с панорамным видом, различные зоны отдыха, тренажерные залы, кабинеты функциональной подготовки и медицинский комплекс, включающий в себя большую аква-зону и различные виды бань.

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Комплекс состоит из 3-х блоков разной этажности: в первом расположена гостиница, во втором — spaзоны, в третьем — спортивная часть. Так, каждый корпус в плане представляет собой эллипс. Каждый следующий этаж по площади меньше предыдущего, благодаря чему здание приобретает динамичный облик. Корпуса повернуты относительно друг друга таким образом, чтобы обеспечить внутренним помещениям наилучшие видовые характеристики.

Здание напоминает современный роскошный лайнер. Плавные обводы фасадов, спускающиеся к зеркалу воды многоуровневыми «палубами» этажей и открытых террас, создают пластику здания. Логичным продолжением архитектурного образа стали решения по благоустройству участка. Каскад террас, скамей и ступеней, «стекающих» по береговому склону, гармонично связывают здание с окружающим ландшафтом.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

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