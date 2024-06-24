АО «Туполев» в Казани завершил техническое перевооружение трех цехов

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На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) завершено техническое перевооружение цехов подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы. Реализация этой программы позволит вплотную подойти к кратному увеличению выпуска полностью отечественного среднемагистрального самолета Ту-214 и других изделий компании.

Масштабная программа по полному импортозамещению на предприятии АО «Туполев» вышла на новый этап. По девяти объектам, в том числе цехам агрегатной и окончательной сборки, получены заключения о соответствии, а также разрешения на ввод в эксплуатацию. На данный момент строительная готовность производства термообработки и покрытий составляет 86%.

«В соответствии с комплексной программой развития авиаотрасли, утвержденной Правительством РФ, „Туполеву“ поставлена задача увеличить серийный выпуск Ту-214. Для этого нам нужно в кратчайшие сроки нарастить производственные мощности. Пока мы идем по этим показателям в графике, даже с некоторым опережением по контрактации», — сообщил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Генеральным подрядчиком работ является АО «Казанский гипронииавиапром» им. Б.И. Тихомирова". В рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса КазГАП выполняет на Казанском авиационном заводе работы по 10 объектам капитального строительства на сумму около 30 миллиардов рублей.

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